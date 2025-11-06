Filme

Filme sobre Michael Jackson ganha o primeiro trailer

Longa é protagonizado por Jaafar Jackson, sobrinho do artista

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 13:36

Michael Jackson Crédito: César Itiberê/Folhapress

"Michael", cinebiografia do cantor Michael Jackson, acaba de ganhar um trailer. O longa deve chegar aos cinemas em abril de 2026.

O longa é protagonizado por Jaafar Jackson, sobrinho do rei do Pop, que ganhou o papel pela semelhança física e o jeito de dançar do tio.

Ele é filho de Jermaine Jackson, um dos irmãos de Michael, que também fazia parte do The Jackson 5. No trailer , vemos o ator interpretando o cantor em diferentes fases tendo como trilha sonora sucessos como "Wanna Be Startin Somethin" e "Bellie Jean."

A produção autobiográfica é dirigida por Antoine Fuqua, de "Emancipation: uma História de Liberdade", com Will Smith. Deve abordar a carreira do cantor até a sua morte, em 2009, aos 50 anos, e não deve deixar de lado as controvérsias na vida do astro, como as acusações de pedofilia e o uso de sedativos.

"Michael" foi feito em parceria com a família de Jackson. O estúdio tem direitos para usar todas as músicas do cantor pop.

O roteiro é assinado por John Logan, indicado ao Oscar por "Gladiador", "O Aviador" e "Hugo". A produção é de Graham King, responsável por transformar a história de Freddie Mercury no sucesso "Bohemian Rhapsody".

