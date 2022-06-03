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Jubileu de Platina

Rainha Elizabeth sente 'desconforto' e não irá a missa em sua homenagem

A rainha deveria comparecer à celebração na Catedral de São Paulo no segundo dia de comemorações de seu Jubileu de Platina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 10:25

A rainha Elizabeth II, da Ingraterra
A rainha Elizabeth II, da Ingraterra Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk
O Palácio de Buckingham informou nesta quinta-feira, 2, que rainha Elizabeth II não comparecerá mais à missa de ação de graças desta sexta-feira, 3, pelos seus 70 anos como monarca depois de "experimentar um recorrente problema de mobilidade e algum desconforto" quando apareceu em um desfile militar.
A rainha deveria comparecer à celebração na Catedral de São Paulo no segundo dia de comemorações de seu Jubileu de Platina. "A rainha gostou muito do desfile de aniversário e do sobrevoo de hoje, mas sentiu algum desconforto", disse o palácio. "Levando em conta a jornada e a atividade necessária para participar do Serviço Nacional de Ação de Graças de amanhã (sábado, 4), na Catedral de São Paulo, Sua Majestade, com grande relutância, concluiu que não comparecerá."
Elizabeth é a monarca com o reinado mais longo da história do Reino Unido. Ela reduziu suas aparições públicas nos últimos meses devido ao que o Palácio de Buckingham chama de "problemas de mobilidade". (Com agências internacionais).

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