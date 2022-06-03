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'Se o desafio for ser artista, vou ser', diz ex-BBB Paulo André na SPFW

Atleta disse, pouco antes de desfilar pela Misci, contudo, que não tem planos para entrar em novelas da TV Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 08:15

Paulo André na SPFW
Paulo André na SPFW Crédito: Fotoarena/Folhapress
Nos preparativos para se tornar modelo no primeiro desfile da sua vida, o medalhista olímpico e ex-BBB Paulo André, o P.A., disse nos corredores da São Paulo Fashion Week até já ter treinado uns passos, mas que para ele "é muito mais fácil correr os 100 metros do que a passarela".
"Ainda estou aprendendo, mas não parece ter segredo. Correr eu já sei, só tenho que aprender a andar", brincou o agora modelo pouco antes do desfile da Misci, marca do estilista Airon Martin para a qual ira desfilar na noite desta quinta-feira (2).
Sem planos para entrar em novelas da TV Globo, onde ainda mantém o contrato após após a participação no reality show, P.A. afirma que independentemente de ter participado ou não de um reality show, "qualquer pessoa pode se dizer artista se considerar que o que faz tem a ver".
"Eu não me importo [com o rótulo]. Cada um dita as regras do próprio jogo. Gosto de desafios, se o desafio for ser artista, eu vou ser", afirma.
Em se tratando de estilo, o atleta contou ter gostado do look da Misci que irá desfilar, por ser tingido de sua cor favorita, o azul-claro.
"Eu me conecto com a moda, gosto de provar roupas e de coisas diferentes, e aqui [a SPFW] é o melhor lugar para ver coisas diferentes, né?".
Ele agora pode até gostar de provar coisas diferentes, mas, ao que parece, não entraria num "onda diferente" como a da cantora Ludmilla.
Perguntado se assumiria posição política neste pleito, como têm feito outras celebridades da música, do esporte e da TV, P.A. sorri, desconversa e pede com os dois dedos: "Corta essa".

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