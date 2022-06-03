'Se o desafio for ser artista, vou ser', diz ex-BBB Paulo André na SPFW

Paulo André na SPFW Crédito: Fotoarena/Folhapress

Nos preparativos para se tornar modelo no primeiro desfile da sua vida, o medalhista olímpico e ex-BBB Paulo André, o P.A., disse nos corredores da São Paulo Fashion Week até já ter treinado uns passos, mas que para ele "é muito mais fácil correr os 100 metros do que a passarela".

"Ainda estou aprendendo, mas não parece ter segredo. Correr eu já sei, só tenho que aprender a andar", brincou o agora modelo pouco antes do desfile da Misci, marca do estilista Airon Martin para a qual ira desfilar na noite desta quinta-feira (2).

Sem planos para entrar em novelas da TV Globo, onde ainda mantém o contrato após após a participação no reality show, P.A. afirma que independentemente de ter participado ou não de um reality show, "qualquer pessoa pode se dizer artista se considerar que o que faz tem a ver".

"Eu não me importo [com o rótulo]. Cada um dita as regras do próprio jogo. Gosto de desafios, se o desafio for ser artista, eu vou ser", afirma.

Em se tratando de estilo, o atleta contou ter gostado do look da Misci que irá desfilar, por ser tingido de sua cor favorita, o azul-claro.

"Eu me conecto com a moda, gosto de provar roupas e de coisas diferentes, e aqui [a SPFW] é o melhor lugar para ver coisas diferentes, né?".

Ele agora pode até gostar de provar coisas diferentes, mas, ao que parece, não entraria num "onda diferente" como a da cantora Ludmilla.