Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bilionário

LeBron James, astro da NBA, se torna oficialmente bilionário

Forbes estima que patrimônio líquido do astro de basquete é de US$ 1 bilhão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 08:18

LeBron James assistindo ao Super Bowl LVI
Le Bron James se tornou oficialmente um bilionário Crédito: Reuters/Folhapress
O jogador de basquete LeBron James, 37, se tornou oficialmente um bilionário. Nesta quinta-feira (2), a Forbes estimou que o patrimônio líquido da estrela do Los Angeles Lakers é de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,8 bi).
Segundo a Reuters, James é o primeiro jogador ativo da NBA a alcançar o status. O ex-jogador de basquete Michael Jordan, cujo patrimônio líquido a Forbes estima em US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 8,1 bi), alcançou o status de bilionário 11 anos após a aposentadoria.
A Forbes estimou que James ganhou US$ 121,2 milhões (cerca de R$ 580 mi) no ano passado. Apesar de ganhar cerca de US$ 400 milhões (cerca de R$ 1,9 bi) em salário durante sua carreira na NBA com o Lakers, Cleveland Cavaliers e Miami Heat, os ganhos fora das quadras de James superam isso.
A Forbes estimou que James arrecadou mais de US$ 900 milhões (cerca de R$ 4,3 bi) em investimentos comerciais e endossos. Seus investimentos e negócios incluem sociedade na Spring Hill Company -detentora de três marcas, Grupo Esportivo Fenway, uma rede de pizzarias e um portfólio imobiliário de US$ 80 milhões (cerca de R$ 383 mi).
Criado por uma mãe solteira em Akron, Ohio, ele investiu dinheiro significativo de volta em sua cidade natal, abrindo uma escola e planejando moradia e um centro comunitário para ajudar famílias e crianças.
Nas quadras, James ganhou quatro campeonatos da NBA, foi nomeado MVP da liga quatro vezes e foi selecionado para 18 times All-Star. Ele ganhou ainda duas medalhas de ouro olímpicas.

Veja Também

'Se o desafio for ser artista, vou ser', diz ex-BBB Paulo André na SPFW

Cantora gospel Eyshila e o marido Odilon Santos sofrem acidente de carro

Por que Johnny Depp venceu batalha judicial contra Amber Heard? Entenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades dinheiro Esportes Estados Unidos Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados