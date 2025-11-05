Explicação

Rainha de bateria da Tijuca explica porque sambou sem calcinha

Elisa Sanches se desculpa após vídeo em evento da Império da Tijuca viralizar: 'Foi um erro'

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 08:45

Elisa Sanches é confirmada pela Império da Tijuca como nova rainha de bateria após polêmica Crédito: Reprodução/Instagram/@uelisasanchesprivado

Anunciada como nova rainha de bateria da escola de samba Império da Tijuca no Carnaval do Rio, no último domingo (2), Elisa Sanches, 44, teve um vídeo viralizado nas redes sociais em que aparece dançando funk no palco da quadra da agremiação. O motivo da polêmica: a atriz pornô e produtora de conteúdo adulto estava de saia e sem calcinha.

"Quando uso saia com fendas, coloco calcinha de silicone. Como estava suada e com a peça íntima suja, achei melhor tirar. Foi um erro e eu também não deveria ter dançado em cima de um palco. Vou ter mais cuidado agora em diante", explica Elisa.

A atriz conta ainda que o episódio aconteceu justamente durante a festa de aniversário do presidente da escola, Thiago Carvalho, seu amigo e responsável pelo convite. "Teve um evento da escola mais cedo. Quando subi ao palco, não tinha quase ninguém do povo do samba lá. Jamais faria qualquer coisa para desrespeitar os componentes e as famílias. Me arrependi e aprendi a lição", diz.

Apesar da repercussão negativa entre os sambistas, a Império da Tijuca manteve Elisa como rainha de bateria. Segundo a assessoria da escola, a coroação oficial deve acontecer nos próximos dias. "Estou feliz. Fui muito bem tratada, todos foram simpáticos comigo. Amei. Sou humilde e quero retribuir esse carinho representando bem a Império da Tijuca", avisa a nova rainha.

Elisa alega que ainda não domina o samba no pé, mas está determinada a aprender. "Sei um pouco, mas vou fazer aulas porque quero fazer bonito no Carnaval. Vou me esforçar, pegar mais fôlego e arrumar tempo para continuar com os exercícios físicos. Emagreço com facilidade e, com a agenda puxada, a tendência é perder peso e massa. Mas eu quero mesmo manter minhas curvas", contou.

