Rafinha Bastos sofre acidente em Nova York e é hospitalizado: "Sem capacete"

Por conta do incidente, ele teve que cancelar os shows que faria neste final de semana, em Austin e Nashville

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:50

Rafinha Bastos, 48, foi hospitalizado em Nova York
Rafinha Bastos, 48, foi hospitalizado em Nova York após sofrer um acidente na rua.

O comediante caiu de bicicleta e acabou fraturando a clavícula. "Pessoalzinho no meu coração, essa madrugada foi muito feliz aqui em Nova York. Caí de bicicleta. Estava sem capacete. Bati com a cabeça, apaguei no meio da rua, quebrei a clavícula. A clavícula está doendo para um c*ralho", detalhou ele, em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.

Rafinha terá de passar por uma cirurgia para se recuperar da lesão. "Acho que eu vou para o Brasil agora, ou de repente vou fazer cirurgia aqui... Não sei. Preciso saber ainda, porque o hospital daqui é uma beleza, né?"

Por conta do incidente, ele teve que cancelar os shows que faria neste final de semana, em Austin e Nashville. "Começamos aí o processo de recuperação, mas eu não vou conseguir fazer os shows que estavam marcados."

