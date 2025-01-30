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Saiu do posto

Rafa Kalimann é dispensada pela Imperatriz e não desfila como musa no Carnaval de 2025

Segundo a escola, o cancelamento foi motivado pela falta de comprometimento de Kalimann
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 10:09

Rafa Kalimann é dispensada pela Imperatriz Leopoldinense
Rafa Kalimann era musa da Imperatriz Leopoldinense Crédito: Instagram/rafakalimann
Rafa Kalimann deixou o posto de musa da Imperatriz Leopoldinense e não desfilará mais neste ano no Carnaval carioca. A escola de samba do Rio de Janeiro divulgou a notícia nas redes sociais na noite desta quarta-feira (29).
"A musa Rafa Kalimann, não seguirá com a Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2025. Desejamos sucesso em seus projetos futuros", escreveu o perfil oficial da escola.
Segundo a escola, o cancelamento foi motivado pela falta de comprometimento de Kalimann. "Ela foi dispensada pela presidente por não comparecer aos compromissos da escola" diz nota da assessoria.
Segundo apurou a reportagem, a ex-BBB também não agradou à comunidade do bairro carioca de Ramos.
A Imperatriz Leopoldinense tem histórico de dispensar quem não agrada à comunidade e quem não se compromete com a escola. O mesmo aconteceu com a cantora Iza, que seria Rainha de Bateria da escola em 2023, mas foi dispensada ainda em outubro do ano anterior.

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