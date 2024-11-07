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Rafa Kalimann reflete sobre carreira de atriz: 'Quero que me dilacere'

A influenciadora e ex-BBB interpretou vilã em ‘Família É Tudo’, sua primeira novela
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 12:57

Pelos stories, Rafa Kalimann contou que planeja série e filme 'ainda esse ano'
Pelos stories, Rafa Kalimann contou que planeja série e filme 'ainda esse ano' Crédito: Instagram/@rafakalimann
A influenciadora Rafa Kalimann apostou na carreira de atriz neste ano. Após estrear na série Rensga Hits!, ela viveu a vilã Jéssica em Família É Tudo, sua primeira personagem em novelas. Apesar de ter sido alvo de críticas nas redes sociais, ela pretende seguir investindo nesse trabalho.
Em entrevista à Quem, Rafa contou que espera ser desafiada por seus próximos personagens. "Acho que o ator e a atriz querem sempre estar com novas possibilidades para novos trabalhos, novas percepções, expandir o seu campo. Quero sempre que me tire da zona de conforto, que me dilacere, que me transcenda", disse.
A ex-BBB diz que participar de sua primeira novela a aproximou do meio artístico. "Acho que fez eu me tornar ainda mais apaixonada por essa arte, ainda mais respeitosa com esse ofício, com mais sede de aprofundamento, estudo, foco. Foi um ano que estive ali na novela, gravei a série, também estou gravando um programa, o Circuito Sertanejo está no ar. Despertou ainda mais em mim a paixão por essa arte e o desejo de me aprofundar e estar presente nela cada vez mais", falou à revista.
Enquanto influenciadores são criticados por ocupar papéis que poderiam ser de atores profissionais, Kalimann se diz grata e que "acolhe essas oportunidades com muita dedicação e respeito".

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