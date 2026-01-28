BBB 26

'Quinta Série e Síndica', entenda apelidos que brothers deram a companheiros de confinamento

Em conversa após eliminação, grupo criou codinomes para falar de rivais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:14

Jonas Sulzbach e Gabriela Saporito do BBB 26 Crédito: Divulgação/Globo

A casa do BBB 26 (Globo) está pegando fogo com muitas intrigas, brigas e discussões. Alguns participantes que demonstraram antipatia por seus rivais decidiram apelidá-los para poder falar sobre eles em código.

Na manhã de terça-feira (27), Ana Paula Renault começou a chamar Jonas Sulzbach de "Quinta Série" por conta do comportamento do brother, que ela julga infantil. Na noite anterior, o brother escutou a conversa da loira com Milena Moreira e Juliano Floss atrás da porta.

Horas depois, o modelo foi provocar Milena após a briga dela com Jordana Morais, chamando a sister de "leva e traz". Na hora, a recreadora infantil estava chorando e tentando se acalmar.

"A Milena estava tendo crise nervosa, você entrou no quarto e começou a espezinhar a menina. Você pulou na cama, Jonas. Quantos anos você tem? O Brasil inteiro viu! Não vou te chamar de Jonas. Seu nome agora é Quinta Série", confrontou Ana.

Depois da eliminação de Matheus Moreira, Ana Paula, Milena e Juliano apresentaram o novo apelido do brother para Babu Santana, Leandro Rocha, Chaiany Andrade e Solange Couto. O nome pegou e brothers passaram a utilizá-lo mesmo sem Ana Paula por perto.

O líder da semana gostou da ideia de apelidar adversários e decidiu fazer o mesmo. Ele, que teve um embate com Gabriela Saporito, fez o mesmo com a paulistana e passou a chamá-la de "Síndica". Ele ainda falou para Juliano que vetaria a sister de sua festa do líder.

O apelido foi criado, pois Gabriela está sempre tentando se envolver nos assuntos de todos e, poucos minutos antes, havia chamado as pessoas que estão no mesmo quarto que ela para organizar quem iria dormir no chão.

Do outro lado da casa, o grupo de Breno Corã, Marcelo Alves, Marciele Albuquerque, Maxiane Rodrigues e Samira Sagr também se utilizou da mesma tática e passou a chamar três participantes que eles julgam ser fortes no jogo de Santíssima Trindade. São eles: Alberto Cowboy, Jonas e Sarah Andrade.

