'Quero ser chamado de vovô mesmo', diz ex-nadador Xuxa sobre ter netos aos 47

O ex-nadador Xuxa e sua filha Isabella Scherer. Crédito: Reprodução/Instagram/@xuxanatacao

Aos 47 anos, Fernando Scherer, o Xuxa, está se preparando para ser avô de gêmos. Ele contou como foi sua reação ao saber da gravidez de sua filha mais velha, a chef Isabella Scherer, de 26 anos.

"Tomei o maior susto, mas a gente logo começou a comemorar. Depois, até brincamos: ‘Vai que são gêmeos’. Mas, na hora assim foi muito legal", disse ele à revista GQ Brasil.

"Acho que nem ele sabia que ele gostaria tanto de ser avô", brincou Isa, que acrescentou que a gravidez não foi planejada, mas veio em uma boa hora.

"Eu queria daqui uns anos. Sempre quis muito ser mãe. Principalmente, tinha muita curiosidade em gerar, em realmente ser gestante. Acho que no final das contas eu nunca ia me sentir 100% pronta para ser mãe."

"A sensação de ter duas pessoas crescendo dentro de mim é muito forte e muito emocionante", completa. Isabella será mãe de um menino e uma menina, que devem nascer entre agosto e setembro deste ano.