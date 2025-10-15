TV e streaming

Quem matou? Cinco produções recentes do gênero, que está em alta na TV

'Whodunnit' termo em inglês, segura mistério até o final e injeta dose de ação na tela

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10:49

Odete Roitman morre em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/TV Globo

Na próxima sexta-feira (17), um dos maiores mistérios da teledramaturgia será finalmente solucionado. O Brasil vai descobrir quem matou Odete Roitman (Debora Bloch) no capítulo final do remake de "Vale Tudo". Isso se ela realmente tiver morrido.

O gênero "quem matou", chamado em inglês de "whodunnit", não é novidade, mas vem sendo resgatado nos últimos anos. Uma das séries de maior sucesso da HBO, "The White Lotus" (2021), inova no gênero ao criar dois suspenses entrelaçados: quem matou e quem morreu.

No primeiro episódio de cada temporada, o telespectador é informado sobre o assassinato no hotel de luxo que dá título à série. Os capítulos seguintes se passam em um flashback em que cada diálogo entre os personagens pode revelar pistas do mistério.

“The White Lotus” é uma sátira social que critica o capitalismo e as dinâmicas sociais Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max

Tentar desvendar o crime dá ao espectador a sensação de estar participando das investigações e tirar suas próprias conclusões, é como se injetasse uma dose de ação ao ato passivo de assistir TV. Daí o sucesso de produções que optam por esse tipo de trama.

Em "The Undoing" (2020), também da HBO, a vítima é revelada logo no início, mas o mistério em torno do suspeito remanesce até o último capítulo. Nicole Kidman e Hugh Grant, que vivem um casal em crise, passam a desconfiar um do outro.

O filme de 2017 "Assassinato no Expresso Oriente" é uma adaptação de um dos livros mais conhecidos de Agatha Christie, a mestra do whodunnit. A história se passa em um luxuoso trem no ano de 1934, onde viajava o detetive Hercule Poirot (Kenneth Branagh), protagonista dos livros de Christie. Um misterioso assassinato interrompe a viagem, obrigando Poirot a investigar o crime.

Estrelada por Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin, a série "Only Murders in The Building" (2021) mistura comédia e suspense. Três moradores de um edifício antigo de Nova York decidem fazer uma investigação paralela de um homicídio que aconteceu no prédio. Nas temporadas seguintes, o trio investiga novos crimes.

Segunda temporada de Only Murders in the Building Crédito: Star +

Também inspirada em Agatha Christie, a comédia-suspense britânica "Veja Como Eles Correm" (2022) se passa nos bastidores de um teatro londrino em 1950. Sam Rockwell e Saoirse Ronan vivem dois detetives atrapalhados que tentam solucionar o assassinato de um produtor teatral, interpretado por Adrien Brody.

