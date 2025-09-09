Internet

Quem é Gumi, a youtuber japonesa sem amigos que viralizou ao mostrar sua vida solitária

Jovem que diz não ter nenhum amigo e vira fenômeno de visualizações no YouTube

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:35

Gumi, a youtuber japonesa que mostra vida solitária Crédito: Reprodução/YouTube/@gumi-japan

Há quatro meses, Gumi, uma mulher de 31 anos, postou seu primeiro vídeo no YouTube: um vlog em que mostrava seu dia a dia morando sozinha em Osaka, no Japão.

Desde então, a jovem, que afirma não ter nenhum amigo, já acumulou 117 mil inscritos em seu canal. Um dos vídeos, no qual ela comemora seu aniversário sozinha, bateu 2 milhões de visualizações.

Em seu canal, Gumi mostra como é sua vida solitária: sem amigos, namorado ou emprego fixo. Seu único companheiro é o gato Clover. Em tom melancólico, ela reflete sobre as exigências da sociedade enquanto se filma jantando, caminhando pelas ruas ou assistindo a filmes com o pet.

Em um dos vídeos, Gumi explica por que pediu demissão de seu emprego, onde trabalhou por apenas três meses. Ela diz que prefere trabalhar em empregos informais, por períodos curtos e em profissões variadas, sem criar vínculos.

"No Japão, há uma tendência de valorizar aqueles que ficam por muito tempo na mesma empresa. Mas eu saí do meu emprego porque quero trilhar meu próprio caminho e não aquele decidido por outra pessoa", diz Gumi.

DOAÇÕES

Devido ao sucesso do canal, Gumi tem recebido generosas doações de fãs. Em apenas um vídeo, ela ganhou US$ 50 (cerca de R$ 271) de um fã, 20 euros (R$ 127) de outro, 750 coroas checas (cerca de R$ 196) de outro e até R$ 2 de um brasileiro.

Pelos comentários dos espectadores, audiência impressionante de Gumi parece vir justamente da simplicidade e sinceridade em mostrar uma vida sem luxo ou grandes acontecimentos.

"Obrigado pelos seus vídeos. É legal ver alguém normal vivendo uma vida clássica, sem fakes e sem exageros. Seus dois últimos vídeos tiveram muitas visualizações, espero que isso lhe dê a chance de ficar em casa e focar na carreira de youtuber", diz o fã tcheco.

"Oi, Gumi. Acabei de tomar café da manhã assistindo ao seu vídeo. Amei! Que engraçado que vocês comem arroz no café da manhã, aqui no Brasil só comemos no almoço. Comi pão e café. É seguro comer ovo cru no Japão? Aqui não é recomendado devido ao risco de salmonela", escreve o fã brasileiro.

Em outro vídeo, ela se filma indo votar. "Aqui no Japão, não é bem-vindo declarar seu voto ou falar abertamente sobre política. Mas votei com esperança de um futuro melhor", diz a jovem.

