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Quem é a modelo brasileira flagrada com Lewis Hamilton em Trancoso

Hamilton e Juliana Nalú foram vistos juntos em mais de uma oportunidade em 2023. Além de um vídeo que chamou a atenção no início do ano, a modelo teria acompanhado o piloto em eventos e jantares
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Dezembro de 2023 às 11:13

A modelo Juliana Nalú usou a jaqueta da capixaba Morenna no New York Fashion Week
 Juliana Nalú passa o final de ano em Trancoso Crédito: DmCreation
De férias em Trancoso-BA, o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, 38, apareceu novamente acompanhado da modelo brasileira Juliana Nalú, 24, na madrugada deste domingo (31).
Segundo relatos de turistas, Hamilton estava com Nalú após jantar no restaurante Quadrado. Os dois aparecem juntos em fotos divulgadas no X (antigo Twitter).
Hamilton e Nalú foram vistos juntos em mais de uma oportunidade em 2023. Além de um vídeo que chamou a atenção no início do ano, a modelo teria acompanhado o piloto em eventos e jantares.
Rumores sobre o romance entre os dois começaram após o atleta Shaun White, marido da atriz Nina Dobrev, publicar um vídeo no Instagram em que uma mulher aparece no colo de Hamilton. Na ocasião, internautas apontaram que tratava-se da modelo brasileira.

Quem é Juliana Nalú?

Modelo desde os 14 anos, Juliana Nalú é carioca nascida no Complexo do Chapadão. Ela é formada em artes cênicas e chegou a atuar na novela "Segundo Sol", da TV Globo.
Como modelo, trabalhou em campanhas para marcas como Urban Outfitters, Skims e Pretty Little Thing. Ela ganhou destaque após vencer o concurso "CUFA - Solte seu Brilho", realizado pela TV Globo em parceria com a Central Única das Favelas, em 2016.
Em 2022, a brasileira viveu um affair com o rapper Kanye West. Eles se conheceram em uma festa no Rio de Janeiro, em fevereiro, após o cantor se divorciar da ex-mulher Kim Kardashian.

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