Novela

Que horas sai o último episódio de 'Beleza Fatal' e como assistir?

Com 39 capítulos já no ar, a Max decidiu alterar a estratégia de lançamento para o final da novela

Com 39 capítulos já no ar e disponíveis para streaming, a plataforma decidiu alterar a estratégia de lançamento para o final da novela, a fim de incentivar uma experiência coletiva com o desfecho da atração. Todos os episódios anteriores foram liberados sempre às segundas-feiras, em blocos de cinco. No entanto, o capítulo final vai ao ar hoje, sexta-feira, 21, às 20h.>