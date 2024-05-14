'Qualquer publicidade é boa publicidade', diz Nizam sobre nudes vazados do Privacy

Nizam. do BBB 24, faz ensaio sexy Crédito: Gui Guerrero/Instagram

Poucos dias após estrear seu perfil na plataforma de conteúdo adulto Privacy, Nizam viu seu material ser exposto na internet.

Mas isso não incomodou nem um pouco o ex-BBB, que afirma que as assinaturas em seu canal só crescem. "Qualquer publicidade é boa publicidade", disse Nizam à reportagem na última sexta-feira (10), enquanto curtia o show da ex-colega de confinamento Wanessa Camargo.

O paulistano afirmou que já esperava que o conteúdo acabaria vazando. "Não tem como controlar isso", diz. Sobre seus assinantes, o ex-BBB diz não se incomodar que a maioria seja homem.

"Acho que 90% do meu público é masculino e está tudo ótimo, estão consumindo meu produto. Eles pedem nudes, pedem vídeos e principalmente que eu interaja com a câmera", conta ele, que no entanto prefere preservar detalhes sobre os pedidos do público e sobre seu faturamento com a plataforma.

O ex-BBB disse ainda que está apaixonado, mas foi discreto nos detalhes. Disse apenas que a eleita não é famosa e que não se importa com seu trabalho no site adulto. O breve romance com Letícia Spiller acabou não indo adiante, mas os dois permaneceram amigos, diz.