Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'Qualquer publicidade é boa publicidade', diz Nizam sobre nudes vazados do Privacy
Famosos

'Qualquer publicidade é boa publicidade', diz Nizam sobre nudes vazados do Privacy

'Acho que 90% do meu público é masculino e está tudo ótimo, estão consumindo meu produto', diz ex-BBB
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Maio de 2024 às 11:13

Nizam. do BBB 24, faz ensaio sexy
Nizam. do BBB 24, faz ensaio sexy Crédito: Gui Guerrero/Instagram
Poucos dias após estrear seu perfil na plataforma de conteúdo adulto Privacy, Nizam viu seu material ser exposto na internet.
Mas isso não incomodou nem um pouco o ex-BBB, que afirma que as assinaturas em seu canal só crescem. "Qualquer publicidade é boa publicidade", disse Nizam à reportagem na última sexta-feira (10), enquanto curtia o show da ex-colega de confinamento Wanessa Camargo.
O paulistano afirmou que já esperava que o conteúdo acabaria vazando. "Não tem como controlar isso", diz. Sobre seus assinantes, o ex-BBB diz não se incomodar que a maioria seja homem.
"Acho que 90% do meu público é masculino e está tudo ótimo, estão consumindo meu produto. Eles pedem nudes, pedem vídeos e principalmente que eu interaja com a câmera", conta ele, que no entanto prefere preservar detalhes sobre os pedidos do público e sobre seu faturamento com a plataforma.
O ex-BBB disse ainda que está apaixonado, mas foi discreto nos detalhes. Disse apenas que a eleita não é famosa e que não se importa com seu trabalho no site adulto. O breve romance com Letícia Spiller acabou não indo adiante, mas os dois permaneceram amigos, diz.
Além do trabalho com o conteúdo erótico, Nizam está planejando ser apresentador e ter um programa de entrevistas. "Vou começar um curso de teatro e também quero ter um podcast", contou.

Veja Também

Iza anuncia que está grávida de uma menina e revela o nome

Carol Nakamura rebate críticas por estar no Rio Grande do Sul: 'Julgam sem saber'

Terceira e nova temporada de 'Bridgerton' será voltada na história de Colin e Penelope

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados