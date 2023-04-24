Proprietária de mansão acusa Guimê e Lexa de mau uso do imóvel

Lexa e MC Guimê Crédito: Instagram/@lexa

A polêmica sobre a mansão em Alphaville, São Paulo, comprada por MC Guimê ganhou mais repercussão na noite deste domingo (23). Ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, a proprietária do imóvel, Márcia Pessoa, contou que o rapper e a cantora Lexa teriam feito mau uso do imóvel. Segundo ela, a mansão foi reavida com obras inacabadas, fiação solta e mudanças na estrutura. As assessorias dos cantores informaram ao programa que não se pronunciariam sobre o assunto por enquanto.

Segundo Márcia, o imóvel foi vendido a Guimê por um valor superior a R$ 2 milhões, em 2016. O combinado com o cantor seria de que ele pagaria R$ 400 mil em dinheiro e um carro cotado em R$ 700 mil como entrada. Outros R$ 400 mil seriam pagos três meses após a venda e o restante do valor, pouco mais de R$ 500 mil, seria pago em 50 parcelas mensais.

De acordo com Márcia, porém, Guimê só teria pago 10% do valor que devia. Por isso, teria entrado na Justiça para reaver o imóvel. Hoje, a luta na Justiça é para que o cantor pague o que deve.

PRONUNCIAMENTO DE GUIMÊ

Ainda neste domingo (23), MC Guimê publicou um vídeo em suas redes sociais comentando o assunto. Na publicação, ele lê um texto que escreveu e define episódio como "um sonho que se tornou um pesadelo".

"No final de 2015, resolvi comprar um imóvel. Com a agenda cheia de shows e compromissos, não tinha tempo para ficar acompanhando todos os passos da negociação. Na época, também confiava essas tarefas a algumas pessoas que já não fazem parte do meu ciclo de amizade e trabalho. Sendo assim, apenas confiando nestas pessoas, assinei um contrato muito ruim e não fazia ideia dos problemas que isso poderia me trazer e trouxe", começou dizendo.

Em seguida, o rapper disse que fez um pagamento inicial para se mudar para a casa, o que não ocorreu porque, de acordo com ele, havia um segundo dono do imóvel que também precisava ser pago. Segundo Guimê, ele desembolsou mais de R$ 1 milhão e cumpriu com os deveres para obter o imóvel, mas, as coisas acabaram piorando com uma "extensa briga judicial".