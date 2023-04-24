Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Proprietária de mansão acusa Guimê e Lexa de mau uso do imóvel

Em entrevista, Márcia Pessoa contou que residência foi reavida por ela com obras inacabadas. Nas redes sociais, cantor se pronunciou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 13:29

Lexa reage e diverte a internet ao ver Guimê de cueca branca
Lexa e MC Guimê Crédito: Instagram/@lexa
A polêmica sobre a mansão em Alphaville, São Paulo, comprada por MC Guimê ganhou mais repercussão na noite deste domingo (23). Ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, a proprietária do imóvel, Márcia Pessoa, contou que o rapper e a cantora Lexa teriam feito mau uso do imóvel. Segundo ela, a mansão foi reavida com obras inacabadas, fiação solta e mudanças na estrutura. As assessorias dos cantores informaram ao programa que não se pronunciariam sobre o assunto por enquanto.
A massoterapeuta também explicou, durante a entrevista, o porquê de estar cobrando uma dívida de R$ 3 milhões pelo imóvel. De acordo com ela, o valor inclui pendências, aluguel por tempo de moradia não pago e uma dívida de IPTU no valor de R$ 170 mil. Importante lembrar que, por ter se casado com Lexa em união estável de bens, a dívida também recai sobre a cantora.
Segundo Márcia, o imóvel foi vendido a Guimê por um valor superior a R$ 2 milhões, em 2016. O combinado com o cantor seria de que ele pagaria R$ 400 mil em dinheiro e um carro cotado em R$ 700 mil como entrada. Outros R$ 400 mil seriam pagos três meses após a venda e o restante do valor, pouco mais de R$ 500 mil, seria pago em 50 parcelas mensais. 
De acordo com Márcia, porém, Guimê só teria pago 10% do valor que devia. Por isso, teria entrado na Justiça para reaver o imóvel. Hoje, a luta na Justiça é para que o cantor pague o que deve. 

PRONUNCIAMENTO DE GUIMÊ 

Ainda neste domingo (23), MC Guimê publicou um vídeo em suas redes sociais comentando o assunto. Na publicação, ele lê um texto que escreveu e define episódio como "um sonho que se tornou um pesadelo". 
"No final de 2015, resolvi comprar um imóvel. Com a agenda cheia de shows e compromissos, não tinha tempo para ficar acompanhando todos os passos da negociação. Na época, também confiava essas tarefas a algumas pessoas que já não fazem parte do meu ciclo de amizade e trabalho. Sendo assim, apenas confiando nestas pessoas, assinei um contrato muito ruim e não fazia ideia dos problemas que isso poderia me trazer e trouxe", começou dizendo. 
Em seguida, o rapper disse que fez um pagamento inicial para se mudar para a casa, o que não ocorreu porque, de acordo com ele, havia um segundo dono do imóvel que também precisava ser pago. Segundo Guimê, ele desembolsou mais de R$ 1 milhão e cumpriu com os deveres para obter o imóvel, mas, as coisas acabaram piorando com uma "extensa briga judicial". 
Guimê ainda falou que, em 2021, decidiu deixar o imóvel quando o processo ainda corria na Justiça, negando que tenha sido despejado quando a mansão foi reavida pela proprietária. Por fim, o cantor disse que não deseja mais falar sobre o assunto.

Veja Também

Após rumores de divórcio, Preta Gil revela que irá começar radioterapia

Zendaya sobe no palco do Coachella e canta trilha sonora de 'Euphoria'

Thiago Nigro pede a mão de Maíra Cardi em casamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados