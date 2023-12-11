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Príncipe Harry é condenado a indenizar tabloide britânico em R$ 300 mil

Caçula do rei Charles 3° perdeu processo de difamação contra jornal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 18:47

Príncipe Harry detalhou no livro de memórias 'Spare' com teria sido sua primeira vez
Príncipe Harry detalhou no livro de memórias 'Spare' com teria sido sua primeira vez Crédito: Reuters
O príncipe Harry perdeu na Justiça uma batalha que travou desde o início de 2022 contra o jornal "Mail on Sunday". O filho caçula do rei Charles 3º foi condenado por um juiz britânico, nesta segunda-feira (11), a pagar 48.447 libras, aproximadamente R$ 300,2 mil ao tabloide. Ele perdeu um processo por difamação.
De acordo com AFP, entre as ações movidas por Harry contra jornais britânicos, uma delas se referia a uma reportagem sobre a proteção policial dele quando estivesse no Reino Unido.
Publicado em fevereiro de 2022, o texto acusava Harry -erroneamente, segundo a defesa dele- de ter "mentido" e ter "tentado manter em segredo" o recurso dele contra o governo para tentar obter proteção policial no país.
Depois de a ação do duque de Sussex contra o Mail on Sunday ter sido rejeitada na sexta-feira (8), o sistema de Justiça britânico ordenou, nesta segunda, que ele indenize o jornal até 29 de dezembro.
O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, perderam a proteção policial sistemática, paga pelos contribuintes britânicos, depois de decidirem deixar a família real em 2020 e se mudaram para os Estados Unidos.
O caçula de Charles e a Lady Diana, que por vezes tem de recorrer à segurança privada paga com seus próprios recursos, havia solicitado que pudesse se beneficiar de proteção policial quando estivesse no Reino Unido, mas o pedido foi rejeitado pelos tribunais em maio. O príncipe iniciou um segundo processo sobre o tema, no qual contesta a decisão.
Esse recurso contra o Ministério britânico do Interior se refere especificamente à decisão tomada pelas autoridades em fevereiro de 2020 de lhe conceder proteção policial em determinados casos, não de forma sistemática, quando está no país. Após a audiência de três dias na semana passada, a decisão está em fase de deliberação.

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