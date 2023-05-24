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  • Preta Gil comemora retorno gradual ao trabalho após diagnóstico de câncer: 'Me faz muito bem'
Tratamento

Preta Gil comemora retorno gradual ao trabalho após diagnóstico de câncer: 'Me faz muito bem'

Cantora falou sobre as dificuldades que sente enquanto faz tratamento contra a doença e citou a separação de Rodrigo Godoy
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 08:43

Preta Gil atualiza seguidores sobre estado de saúde durante tratamento contra câncer
Preta Gil atualiza seguidores sobre estado de saúde durante tratamento contra câncer Crédito: Instagram/@pretagil
A cantora Preta Gil contou nesta segunda-feira, 22, que está retornando gradualmente ao trabalho. A artista publicou uma foto no Instagram em uma reunião com a equipe da agência Mynd, da qual é sócia.
"Que felicidade. A primeira reunião de trabalho do ano", escreveu na postagem. A artista, que foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro, disse que tomou a decisão de voltar aos poucos após ter conversado com a sua psicóloga.
Preta contou queparticipou de três reuniões na empresa e que o tratamento e a recente separação de Rodrigo Godoy a impediam de "pensar em trabalho". "A quimioterapia me deixava muito 'caidinha'. Depois, ainda tive a sepse e a separação, tudo ao mesmo tempo, um caos. Não tinha cabeça e nem forças para pensar em trabalho", relatou nos stories do Instagram.
Em abril, a cantora foi internada por conta de um choque séptico, causado por uma bactéria que entrou em seu organismo. Na mesma época, rumores sobre um possível divórcio de Rodrigo, com quem estava desde 2015, começaram a surgir.
Ela disse que a decisão de voltar a trabalhar veio depois de uma conversa que teve com uma das enfermeiras do hospital em que realiza o tratamento. A profissional relatou que muitos pacientes usam o horário do almoço para a sessão de radioterapia e, após, retornam ao trabalho.
"Não vão ser todos os dias que estarei me sentindo bem, mas, quando estiver, quero trabalhar", disse. "Ter ido hoje na Mynd e ter conversado com o time me fez muito bem."
No domingo, 21, Preta compartilhou que havia ido a um show pela primeira vez depois do início do tratamento. Ela assistiu à apresentação de Caetano Veloso no C6 Fest, festival que ocorreu no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

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