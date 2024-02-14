'Prêmio de povo mais chato vai para os crentes', afirma o ex-cantor gospel João Lucas

O ex-cantor gospel João Lucas e a esposa Sasha Crédito: Reprodução/Instagram @joao.lucas

Marido de Sasha Meneghel e ex-cantor gospel, João Lucas usou as redes sociais para fazer um desabafo a respeito de sua fé e dos ataques que diz que vem recebendo de cristãos.

"O prêmio do povo mais chato vai para crentes", afirmou ele. "Na moral, acho que nem Jesus aguenta", escreveu no X (antigo Twitter).

Conforme relato dele, há milhares de ataques semanais de quem se diz cristão pelo fato de ele ter mudado de vertente. "Me xingando, atacando, dizendo para eu largar de vez a minha fé. O motivo? Eu não ser como eles são, não estar onde eles estão", emendou.

O cantor ainda mandou um recado para quem, assim como ele, é criticado. "Se eu tenho um conselho para você que se identifica com isso, saiba que Jesus não se parece com isso. Por mais que essas pessoas se digam representantes, elas não chegam nem perto. E se Ele estivesse hoje entre nós, seria crucificado novamente por eles, fariseus", completou.