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Esclarecimento

Prefeito do Rio diz que não anunciou U2 para ano que vem

O prefeito Eduardo Paes disse em suas redes sociais que ele não anunciou U2 como atração do projeto Todo Mundo no Rio em 2026
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 17:17

A banda U2 em imagem de divulgação do trabalho 'Songs of Surrender'
A banda U2 em imagem de divulgação do trabalho 'Songs of Surrender' Crédito: Kurt Iswarienko/Divulgação
O prefeito Eduardo Paes esclareceu nas suas redes sociais que ele não anunciou U2 como atração do projeto Todo Mundo no Rio em 2026. Segundo o político, a banda irlandesa só seria um dos seus atos desejados.
"A quem interessar possa: eu não anunciei show do U2 em Copacabana no próximo ano. A única coisa que disse é que eu gostaria que tivesse U2 em Copacabana no próximo ano. Pela atenção, obrigado!", disse Eduardo Paes.
Anteriormente, o prefeito do Rio de Janeiro havia chegado a anunciar o U2 em 2026. Em evento nesta quinta-feira (24), Eduardo Paes havia dito: "Aliás, eu quero anunciar que o U2 vai estar aqui no ano que vem", acrescentando que o U2 é "desejo meu".
Minutos depois, Paes esclareceu que havia anunciado oficialmente. Segundo publicação no X, antigo Twitter, o prefeito somente disse que deseja a presença da banda de rock irlandesa no projeto, não foi uma confirmação.
"Vou ser aclamado o rei dos gays". Além do U2, o prefeito também afirmou que sabe que o público tem pedido a vinda da Beyoncé após o show de Lady Gaga na semana que vem, no dia 3 de maio, dizendo que se conseguir isso, será "o rei dos gays".

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