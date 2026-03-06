Internacional

Polícia encontra 'substância misteriosa' dentro do carro de Britney Spears, diz site

Cantora foi presa por dirigir sob influência de mistura de drogas e álcool

Publicado em 6 de março de 2026 às 09:54

Britney Spears Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

Presa sob suspeita de dirigir bêbada, a cantora Britney Spears, 44, já foi liberada, mas terá de voltar para uma audiência de acusação marcada para 4 de maio.

Cade Hudson, representante da cantora, classificou a prisão como "lamentável" e "completamente injustificável" em um comunicado ao Page Six.

Segundo o site, a polícia encontrou uma "substância misteriosa" dentro da BMW preta que ela dirigia no momento da detenção, na Califórnia. A Justiça acredita que ela dirigia sob efeito de uma mistura de drogas e álcool.

A artista foi submetida a uma série de exames toxicológicos, mas os resultados ainda não foram revelados.

A abordagem aconteceu por volta das 21h30 da última quarta-feira (4), no Condado de Ventura, região localizada ao norte de Los Angeles. A cantora foi parada por agentes da California Highway Patrol durante uma fiscalização em rodovia. Ela guiava de forma errática e perigosa o carro.

