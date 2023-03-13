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"Pilantra": Jão e Anitta se unem em potente primeira parceria; assista

Música é o primeiro lançamento do cantor desde álbum "Pirata"; Clipe foi lançado no "Fantástico" e chegou ao YouTube nesta segunda-feira (13)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Março de 2023 às 14:00

Anitta e Jão lançam
Anitta e Jão lançam "Pilantra" no YouTube Crédito: Reprodução/YouTube
Os fãs de Jão e Anitta foram à loucura neste domingo (12), com o lançamento de "Pilantra". A faixa marca a primeira parceria entre os cantores e também o primeiro lançamento de Jão desde o álbum "Pirata", que chegou em 2021.
Os dois apareceram como um casal – com direito a um beijo – em um clipe com referências dos anos 1960. O vídeo foi lançado ao vivo no "Fantástico" no domingo e chegou ao YouTube nesta segunda-feira (13).
Jão viveu o auge da carreira com a turnê de Pirata. Apenas em São Paulo, o cantor esgotou seis shows no Espaço Unimed e fez o último, gratuito, no Vale do Anhangabaú em dezembro. Para este ano, ele anunciou que pretende passar pelo Allianz Parque com uma nova turnê.
Em dezembro, o artista chegou a revelar o lançamento da parceria com Anitta durante o show. Ele, porém, não citou o nome dela. "Nesta semana, eu gravei um feat [parceria] com uma cantora que vocês gostam muito", havia dito na ocasião.

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