"Pilantra": Jão e Anitta se unem em potente primeira parceria; assista

Anitta e Jão lançam "Pilantra" no YouTube Crédito: Reprodução/YouTube

Os fãs de Jão e Anitta foram à loucura neste domingo (12), com o lançamento de "Pilantra". A faixa marca a primeira parceria entre os cantores e também o primeiro lançamento de Jão desde o álbum "Pirata", que chegou em 2021.

Os dois apareceram como um casal – com direito a um beijo – em um clipe com referências dos anos 1960. O vídeo foi lançado ao vivo no "Fantástico" no domingo e chegou ao YouTube nesta segunda-feira (13).

Jão viveu o auge da carreira com a turnê de Pirata. Apenas em São Paulo, o cantor esgotou seis shows no Espaço Unimed e fez o último, gratuito, no Vale do Anhangabaú em dezembro. Para este ano, ele anunciou que pretende passar pelo Allianz Parque com uma nova turnê.