Personagem engraçada da plateia de "Que história é essa, Porchat?" é denunciada à polícia

A dentista Larissa Bressan está sendo acusada de assédio por seus funcionários Crédito: Reprodução

Uma das personagens anônimas da plateia de "Que história é essa, Porchat?" divertiu os espectadores (e seus companheiros de palco) em agosto de agosto de 2022, ao contar como uma camisinha encontrada no apartamento em que vivia com o noivo quase acabou com a relação dos dois. No fim, Larissa Bressan, 35, explica como tudo não passou de um mal-entendido envolvendo a diarista.

Meses depois, em março de 2023, Bressan aparece mais uma vez na tela da TV, desta vez em uma reportagem especial do "Fantástico". Dona de um consultório de luxo no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, a cirurgiã-dentista é acusada de assédio moral e sexual por funcionários de sua empresa. Na reportagem, as supostas vítimas detalham uma rotina de abusos e humilhação. Larissa negou as acusações.