Mulher que dançou funk em festa infantil viraliza com novo vídeo; assista

Mulher que dançou funk em festa infantil tem novos vídeos divulgados Crédito: Reprodução/Twitter

Três dias depois de viralizar nas redes sociais após dançar funk no aniversário de três anos da filha, no Rio de Janeiro, Brenna Azevedo teve um novo vídeo divulgado nas plataformas digitais. Desta vez, ela aparece dançando e bebendo em cima de um carro.

As imagens mostram a autônoma com o vestido longo transparente usado na comemoração infantil dando a impressão de que a mais recente gravação teria sido feita ao final da comemoração em uma casa de festas de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

QUE VERGONHA! Brenna Azevedo, a mãe que dançou funk de vestido transparente em festa da filha no RJ volta a viralizar com novo vídeo.

E ela se dizia CHOCADA e perguntando pq as pessoas estavam chamando ela de louca e Put@. Tá ai a resposta... Agora ficou famosa de vez... pic.twitter.com/YILF4N5wNY — Verdades Brasileiras (@Fera2023) May 27, 2023

Brenna ainda não se manifestou sobre o novo vídeo nem as críticas, que continua recebendo na internet por conta da dança ao som de "Movimento da Sanfoninha", de Anitta. Anteriormente, ela chegou a se manifestar quando recebeu vários ataques de ódio e xingamentos.

"As pessoas estão indignadas, porque eu estava dançando com uma roupa transparente. Estão me atacando, me xingando e dizendo que vão me botar no Conselho Tutelar. Não vejo nada demais nisso", disse sobre a repercussão do episódio da festa.