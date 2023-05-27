Mulher que dançou funk em festa infantil viraliza com novo vídeo; assista

Três dias depois de viralizar nas redes sociais após dançar funk no aniversário de três anos da filha, no Rio de Janeiro, Brenna Azevedo teve um novo vídeo divulgado nas plataformas digitais. Desta vez, ela aparece dançando e bebendo em cima de um carro.
As imagens mostram a autônoma com o vestido longo transparente usado na comemoração infantil dando a impressão de que a mais recente gravação teria sido feita ao final da comemoração em uma casa de festas de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.
Brenna ainda não se manifestou sobre o novo vídeo nem as críticas, que continua recebendo na internet por conta da dança ao som de "Movimento da Sanfoninha", de Anitta. Anteriormente, ela chegou a se manifestar quando recebeu vários ataques de ódio e xingamentos.
"As pessoas estão indignadas, porque eu estava dançando com uma roupa transparente. Estão me atacando, me xingando e dizendo que vão me botar no Conselho Tutelar. Não vejo nada demais nisso", disse sobre a repercussão do episódio da festa.
Brenna admitiu também que, apesar de se sentir ameaçada, não se arrepende. "Se eu falar que não faria de novo, eu estaria mentindo. Vão viver! Vão ser felizes! As pessoas que ficam comentando são oprimidas", comentou ela, que chegou fechar os comentários em seus perfis nas redes. Ela revelou que não descarta ir à delegacia especializada em crimes virtuais para denunciar os agressores.