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Lana Del Rey curte praia e ignora fãs em porta de hotel no Rio de Janeiro

Cantora se apresenta neste sábado (27) e domingo (28), no festival MITA. Ela aproveitou a tarde de sexta (26) para curtir praia em Ipanema
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 10:15

Lana Del Rey chegou na última quinta-feira (25) ao Rio de Janeiro e já foi vista aproveitando as praias cariocas, enquanto os fãs esperam por uma interação na porta do hotel. A cantora se apresenta no festival MITA no próximo sábado (27) e domingo (28).
Lana Del Ray curte praia no Rio de Janeiro
Lana Del Ray curte praia no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução Twitter/Fredoreric J. Brown/AFP
Desde a chegada de Lana, fãs estão na porta do hotel Copacabana Palace esperando algum contato. Ainda no aeroporto, a cantora atendeu aos tietes, posou para fotos e cantou o hit "Lust For Life". Já os que foram ao local onde ela está hospedada não conseguiram conhecer a "ídola", que não desceu para vê-los.
Ao contrário dos fãs frustrados, a dona do hit "Summertime Sadness" aproveitou a tarde para curtir praia em Ipanema. Internautas que dividiam a areia com Lana e sua equipe compartilharam vídeos e cliques nas redes sociais.

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