Lana Del Rey curte praia e ignora fãs em porta de hotel no Rio de Janeiro

Lana Del Rey chegou na última quinta-feira (25) ao Rio de Janeiro e já foi vista aproveitando as praias cariocas, enquanto os fãs esperam por uma interação na porta do hotel. A cantora se apresenta no festival MITA no próximo sábado (27) e domingo (28).

Lana Del Ray curte praia no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução Twitter/Fredoreric J. Brown/AFP

Desde a chegada de Lana, fãs estão na porta do hotel Copacabana Palace esperando algum contato. Ainda no aeroporto, a cantora atendeu aos tietes, posou para fotos e cantou o hit "Lust For Life". Já os que foram ao local onde ela está hospedada não conseguiram conhecer a "ídola", que não desceu para vê-los.

Ao contrário dos fãs frustrados, a dona do hit "Summertime Sadness" aproveitou a tarde para curtir praia em Ipanema. Internautas que dividiam a areia com Lana e sua equipe compartilharam vídeos e cliques nas redes sociais.

Isso aqui tudo é fã da Lana Del Rey esperando ela no Copacabana Palace e ela está dormindo gente pic.twitter.com/GWdiqgFhLa — Lana Del Rey Brasil (@lanabrasil) May 26, 2023

Lana Del Rey pegando um solzinho na praia do Rio de Janeiro pic.twitter.com/BrjrFLf0Cm — Lana Del Rey Addiction 🌊 (@LDRaddic) May 26, 2023