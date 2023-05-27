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Em Portugal

Vinicius Junior é homenageado por Chico Buarque em show na cidade do Porto

Cantor dedicou ao jogador, vítima de racismo, a música "Sinhá"; letra mostra o pavor de um escravo em receber castigos físicos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 10:21

Chico Buarque no Porto, no último ensaio antes do show desta sexta-feira (26), em que homenageou Vini Jr.
Chico Buarque no Porto, no último ensaio antes do show desta sexta-feira (26), em que homenageou Vini Jr. Crédito: Instagram
Alvo de uma série de ataques racistas na Espanha, o atacante Vini Jr., do Real Madrid, foi homenageado por Chico Buarque na noite desta sexta-feira (26), em Portugal. Em show na cidade do Porto, Chico dedicou "ao nosso querido Vini Jr." a música "Sinhá".
Composta em parceria com João Bosco em 2011, "Sinhá" rendeu à dupla o prêmio de Melhor Canção no Prêmio de Música Brasileira do ano seguinte. A letra, pungente, fala de um escravo, acusado injustamente de ter visto Sinhá se banhar no açude. Ele tenta convencer o senhor de engenho de que não deve ser castigado por isso.
"Por que talhar meu corpo/ Eu não olhei Sinhá/ Pra quê que vosmecê/ Meus olhos vai furar/ Eu choro em iorubá/ Mas oro por Jesus/ Pra quê que vassumcê/ Me tira a luz", diz um trecho da música, cantada por Chico um mês depois de o compositor receber, em Lisboa, o Prêmio Camões. O reconhecimento chegou quatro anos de atraso por causa da recusa do então presidente Jair Bolsonaro em assinar a documentação para que ele recebesse o diploma.
Em seu discurso, à época, disse: "Tenho antepassados negros e indígenas, cujos nomes os meus antepassados brancos trataram de suprimir da história familiar. Como a maioria do povo brasileiro, trago nas veias sangue do açoitado e do açoitador."
As homenagens não pararam por aí. No show desta sexta, Chico voltou a fazer um tributo a Gal Costa, como vem acontecendo na turnê "Que Tal Um Samba?". Ao cantar "Mil Perdões" composta por ele e gravada por ela no álbum Baby Gal (1983), o telão exibiu uma imagem da amiga e parceira, morta em novembro passado, em mais um momento emocionante da noite.

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