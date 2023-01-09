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No hospital

Pedro Scooby atualiza estado de saúde da filha Aurora após 3ª cirurgia

Sem revelar o motivo da internação, Scooby tem usado as redes sociais para atualizar o estado de saúde da filha. A bebê teve de realizar dois procedimentos cirúrgicos após o nascimento e passou por um terceiro no último dia 5
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 18:32

Pedro Scooby
Pedro Scooby  atualizou o estado de saúde de sua filha recém-nascida, Aurora Crédito: Reprodução/TV Globo
O surfista Pedro Scooby usou os stories do Instagram neste domingo, 8, para atualizar o estado de saúde de sua filha recém-nascida, Aurora. A bebê nasceu no último dia 27 e já passou por três cirurgias. Ela segue no hospital.
"Passando para avisar aqui que a Aurora está melhorando a cada dia", disse ele, que revelou ter esperanças de que a bebê terá alta em breve. A modelo Cintia Dicker também comemorou a melhora da filha: "Está linda, está 'plena'".
Cintia aproveitou para agradecer o apoio e as orações que o casal recebe desde o nascimento de Aurora. "Muito obrigada, mesmo, a todo mundo que está orando, mandando boas energias para a Aurora, está dando certo", disse.
Sem revelar o motivo da internação, Scooby tem usado as redes sociais para atualizar o estado de saúde da filha. A bebê teve de realizar dois procedimentos cirúrgicos após o nascimento e passou por um terceiro no último dia 5.

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