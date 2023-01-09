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Preconceito

Bruno Gagliasso sofre intolerância religiosa após mencionar Orixás em publicação

O ator foi alvo de comentários de intolerância religiosa nas redes sociais nesse final de semana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 18:14

O ator Bruno Gagliasso
O ator Bruno Gagliasso foi alvo de comentários de intolerância religiosa nas redes sociais Crédito: Thiago Bruno
Bruno Gagliasso, de 40 anos, foi alvo de comentários de intolerância religiosa nas redes sociais nesse final de semana. Adepto ao Candomblé, o ator saudou seus Orixás em uma publicação no Instagram.
"Aqui é corpo fechado! Exú, Oxóssi, Axé", escreveu o artista em uma legenda de um post.
Foi quando os seguidores começaram a criticá-lo. Teve quem disse que os Orixás são "diabos", que o artista queria "aparecer" e quem falou que "respeitava sua religião, mas fechava com Jesus Cristo".
Muitas pessoas entraram em defesa do ator e rebateram os comentários. "Quanto a crenças e religiões, cada um tem que ter e seguir a que lhe completa e que te faz um ser melhor. O Bruno e sua família são pessoas do bem, isso que importa. Agora preconceito é burrice", disse uma mulher.
"O preconceito começa quando vem o papo 'respeito sua religião, mas...'", pontuou outro usuário da web.
Celebridades também apoiaram e elogiaram a foto do ator. "Gato, né", escreveu sua esposa, Giovanna Ewbank. "Laroyê! Okê Arô!", disse o atleta Paulinho, que também é do Candomblé. "Amo Exú", falou Fabiula Nascimento.
Gagliasso não se pronunciou sobre os ataques até o momento desta publicação.

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