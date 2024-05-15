Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Paula Toller perde processo contra Fernando Haddad por uso de sua música em vídeo de 2018
Famosos

Paula Toller perde processo contra Fernando Haddad por uso de sua música em vídeo de 2018

Conteúdo feito por apoiadores do ministro, então candidato à presidência, tocava o refrão 'amor com jeito de virada'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Maio de 2024 às 08:25

Paula Toller processa Haddad e perde
Paula Toller processa Haddad e perde Crédito: Montagem
Paula Toller, vocalista do Kid Abelha, perdeu ação de indenização que moveu contra Fernando Haddad e o PT por suposto uso de sua música em 2018.
O hit "Pintura Íntima", um dos maiores sucessos da cantora, foi usado como trilha sonora em um vídeo feito por apoiadores de Haddad, que estava em campanha para presidente.
Em acórdão, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) derrubou nesta terça-feira (14) a condenação contra o atual ministro da Fazenda. Em 2021, Haddad e o PT foram condenados a pagar R$ 100 mil de indenização por danos morais à cantora, mas recorreram.
O partido e o candidato argumentaram que não podem ser responsabilizados por vídeo produzido por terceiros desconhecidos. A decisão do STJ desta terça (14) desobriga Haddad e o partido de pagarem a indenização.
No vídeo, que circulou nas redes sociais na época da campanha presidencial de 2018, Toller aparecia cantando o refrão "amor com jeito de virada". Na sequência, aparecia o logo da campanha de Haddad.
Por unanimidade, os ministros do STJ entenderam que o partido e o candidato não poderiam ser responsabilizados pelo conteúdo feito e divulgado por apoiadores.

Veja Também

Felipe Neto publica lista de vitórias judiciais, com Malafaia, Nando Moura e outros

Ana Hickmann "testou" Edu Guedes em começo de namoro; entenda

Narcisa Tamborindeguy grava vídeo na praia em apoio ao RS e divide opiniões na internet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Justiça Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 formas de limpar a mente e reduzir o estresse
Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES
Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados