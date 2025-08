Homenagem

Parte das cinzas de Preta Gil é colocada em busto com mensagens de despedida

Urna personalizada reúne parte das cinzas da cantora, bilhetes e objetos simbólicos no Rio de Janeiro

Parte das cinzas da cantora Preta Gil foi colocada em um busto instalado no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. A homenagem foi instalada no mesmo local onde ela foi cremada, no dia 25 de julho passado.>