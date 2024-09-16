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Paolla Oliveira recusa entrevista a Yasmin Brunet no Rock in Rio

Atriz fugiu de ex-BBB no espaço Vip do festival por motivo inusitado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 13:36

A atriz Paolla Oliveira teria negado entrevista a Yasmin Brunet durante o Rock In Rio 2024.
A atriz Paolla Oliveira teria negado entrevista a Yasmin Brunet durante o Rock In Rio 2024. Crédito: @yasminbrunet e @paollaoliveirareal via Instagram
Paolla Oliveira teria recusado entrevista a Yasmin Brunet no Rock in Rio, no domingo, 15. A atriz, que chegou ao espaço Vip do festival acompanhada do namorado, o cantor Diogo Nogueira, evitou a ex-BBB. No festival, Yasmin fez estreia como repórter do Gshow, pela Globo.
"Ela vai pedir para eu fazer aquelas dancinhas e hoje eu não estou preparada para isso", justificou Paolla, segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL. Abordada pela produção da Globo, a atriz teria aceito a entrevista, mas desistiu ao saber que o papo seria com Yasmin.
De acordo com o F5, da Folha de S.Paulo, Paolla teria prometido fazer a entrevista na saída, diante da insistência de um produtor, o que não aconteceu. Yasmin reagiu com uma expressão de surpresa diante da recusa.Ainda de acordo com Pasin, Jade Picon também escapou da entrevista, com a desculpa de que iria "tomar uma água" e voltaria. Ao retornar, uma amiga de Jade avisou que ela não faria a gravação em vídeo, atendendo ao resto dos jornalistas antes de ir para um espaço mais reservado.

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