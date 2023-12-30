Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Pais de Larissa Manoela decidem alugar mansão por R$ 25 mil após venda frustrada
No Rio de Janeiro

Pais de Larissa Manoela decidem alugar mansão por R$ 25 mil após venda frustrada

Mesmo com o aluguel, o imóvel ainda está a venda pela bagatela de R$ 10 milhões. Larissa Manoela só soube da decisão de venda ao ser procurada pela reportagem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Dezembro de 2023 às 11:02

Larissa Manoela ao lado dos pais, Gilberto e Silvana
Silvana Taques e Gilberto Elias, pais da atriz Larissa Manoela, decidiram alugar a mansão Crédito: Reprodução/Instagram/@larissamanoela
Após não conseguir uma venda como desejavam, Silvana Taques e Gilberto Elias, pais da atriz Larissa Manoela, decidiram alugar a mansão de posse do casal após o fim da relação deles com a família.
O imóvel é localizado no Condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele fica bem próximo à praia do local, o que na teoria é um atrativo para turistas.
Taques e Elias decidiram alugar o imóvel por R$ 25 mil, segundo um anúncio publicado em um site de imóveis, ao qual a reportagem teve acesso. O condomínio custa R$ 2,1 mil mensais, e o IPTU tem valor de R$ 54 mil.
Mesmo com o aluguel, o imóvel ainda está a venda pela bagatela de R$ 10 milhões, como informou a Folha de S.Paulo em primeira mão no mês de agosto. Larissa Manoela só soube da decisão de venda ao ser procurada pela reportagem.
A dupla pagou R$ 8 milhões pelo imóvel no início de 2022. A casa foi comprada com parte do dinheiro da venda de uma mansão em Orlando, Estados Unidos, em 2021. Ela foi negociada por Silvana e Gilberto por US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões, na cotação atual).
A casa pertencia à holding Trelissa, na qual cada sócio (Larissa, Silvana e Gilberto) tinha 33% de participação. A atriz saiu da sociedade, assim como fez com sua outra empresa, a Dalari.
Ou seja, seus pais têm o direito legal de vender a propriedade. O que deixou a atriz surpresa foi o fato de não ter sido informada sobre a negociação por eles.
A casa mede 900 metros quadrados, tem cinco suítes, escritório, sala de estar e jantar, copa, cozinha, quatro banheiros, adega, salão de jogos, piscina, sauna e um anexo para funcionários.

Veja Também

Spoiler: Boninho mostra detalhes da decoração da nova casa do 'BBB 24'

Yasmin Brunet procura coach e dá pista que vai entrar no BBB 24

Thiaguinho recebe Periclés e Papatinho no 1º show de Guarapari em 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados