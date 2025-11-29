Saúde

Pai de Isabel Veloso desabafa sobre filha na UTI: "o que sinto é esperança"

Jovem, de 19 anos, permanece intubada na UTI

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 10:56

Pai de Isabel Veloso desabafa sobre filha na UTI Crédito: Reprodução/Instagram

Joelson Veloso, 50, pai de Isabel Veloso, 19, desabafou sobre a internação da filha na UTI. Ela está internada desde ontem.

Em suas redes sociais, Joelson publicou um desabafo. "Onde um mês atrás estávamos eu e você, minha princesa. Conversamos, rimos, choramos. Era antes do transplante. Agora, sozinho, senti o vazio? a saudade bateu forte".

"Mas o que mais sinto é esperança. Porque eu acredito em você, Isabel. Você é guerreira, é forte, é luz. Estou aqui, esperando por você. Sei que vai vencer mais essa batalha", disse Joelson Veloso.

Joelson finalizou. "A vitória já chegou - porque o amor nunca falha, e Deus está contigo".

Isabel Veloso precisou ser intubada após uma complicação de saúde na madrugada de ontem. De acordo com o marido da influenciadora, o empresário Lucas Borbas, ela estava com excesso de magnésio no sangue.

