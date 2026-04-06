Pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique é internado em BH

Ana Paula e o pai Crédito: Reprodução Instagram @anapaularenault

Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula Renault, foi internado na última sexta-feira, 3, no Hospital Felício Rocho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

O Estadão entrou em contato com a equipe da participante do BBB 26 e com o hospital e aguarda retorno.

De acordo com a equipe da jornalista, o ex-político, de 96 anos, apresentou um quadro de desidratação nos últimos dias. Informações publicadas pelo mesmo portal apontam ainda que a internação também está relacionada a uma infecção urinária, acompanhada de confusão mental, condição comum em idosos.

Esta é a segunda internação de Gerardo desde o início da participação da filha no reality. Em fevereiro, Ana Paula chegou a revelar dentro da casa que quase desistiu do programa por causa do estado de saúde do pai no fim de 2025.

Durante o confinamento, Ana Paula comentou que mantém uma relação próxima com o pai. Segundo a jornalista, foi ele quem a incentivou a aceitar o convite para retornar ao reality.

Trajetória política

Natural de Belo Horizonte, Gerardo Henrique Machado Renault nasceu em 1929 e construiu carreira na política. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Minas Gerais, teve atuação no movimento estudantil antes de ingressar na vida pública.

Foi vereador de Belo Horizonte entre 1951 e 1966, período em que participou de comissões e representações internacionais. Em seguida, atuou como deputado estadual de Minas Gerais entre 1967 e 1979, quando participou da elaboração da Constituição estadual e de projetos de desenvolvimento.

Em 1979, foi eleito deputado federal, cargo que ocupou até 1983. Também assumiu a Secretaria Estadual de Agricultura durante o governo de Francelino Pereira. Ao longo da carreira, integrou comissões ligadas à política rural e ao desenvolvimento agrícola.