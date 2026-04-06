Cara fechada de Virginia em festa surpresa reforça rumor de crise com Vini Jr. Crédito: Reprodução Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca ganhou uma festa surpresa de Vinicius Junior em Madri, na Espanha, mas o que viralizou mesmo foi o semblante fechado dela ao lado do amado.

No momento de cantar o tradicional "Parabéns", ela aparece alegre e feliz, mas fica de cara fechada no momento de posar com o atleta para foto.

Essa mudança de postura chamou a atenção nas redes sociais, e fez reforçar o rumor de que ambos passam por uma crise no relacionamento assumido em outubro de 2025.

Segundo o jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, o casal estaria num momento instável, mas Virginia prefere manter tudo como está, pelo menos até a Copa do Mundo, mesmo com especulações em torno de sua vida íntima.

Mãe de Virginia, Margareth Serrão chegou a dar like numa postagem que repercutia uma suposta traição por parte do atleta do Real Madrid.

Mais tarde, por meio de seu perfil, Virginia se pronunciou sobre a "cara fechada" nas fotos. Segundo ela, era cansaço acumulado por ter acordado de madrugada e não conseguido mais dormir.