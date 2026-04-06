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Cara fechada de Virginia em festa surpresa reforça rumor de crise com Vini Jr.

Influenciadora ganhou celebração pelos 27 anos, mas semblante viralizou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 10:26

Cara fechada de Virginia em festa surpresa reforça rumor de crise com Vini Jr.
Cara fechada de Virginia em festa surpresa reforça rumor de crise com Vini Jr. Crédito: Reprodução Instagram
A influenciadora Virginia Fonseca ganhou uma festa surpresa de Vinicius Junior em Madri, na Espanha, mas o que viralizou mesmo foi o semblante fechado dela ao lado do amado.
No momento de cantar o tradicional "Parabéns", ela aparece alegre e feliz, mas fica de cara fechada no momento de posar com o atleta para foto.
Essa mudança de postura chamou a atenção nas redes sociais, e fez reforçar o rumor de que ambos passam por uma crise no relacionamento assumido em outubro de 2025.
Segundo o jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, o casal estaria num momento instável, mas Virginia prefere manter tudo como está, pelo menos até a Copa do Mundo, mesmo com especulações em torno de sua vida íntima.
Mãe de Virginia, Margareth Serrão chegou a dar like numa postagem que repercutia uma suposta traição por parte do atleta do Real Madrid.
Mais tarde, por meio de seu perfil, Virginia se pronunciou sobre a "cara fechada" nas fotos. Segundo ela, era cansaço acumulado por ter acordado de madrugada e não conseguido mais dormir.
Porém, no X, fãs resgataram imagens antigas de Virginia ao lado de Zé Felipe, com quem foi casada, também com semblante mais fechado. Há quem acredite que se trata de um sinal de que a relação não vai bem.

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