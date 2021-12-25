Pabllo Vittar, Fábio Porchat e outros famosos já declaram votos para 2022

Pabllo Vittar já declarou o seu voto Crédito: Reprodução/Instagram

As eleições para definir o futuro presidente do Brasil só ocorrerão no final de 2022, mas o apoio público de famosos aos candidatos já começou. São diversas as celebridades que resolveram abrir o voto.

Atual mandatário do país, Jair Bolsonaro (PL) recebeu apoio público do ator Thiago Gagliasso, 32, que não fala mais com o irmão, Bruno, justamente por causa de seu apoio irrestrito ao candidato à reeleição.

Além dele, a modelo e ex-pastora Andressa Urach, 33, é mais uma eleitora e defensora assídua do governo Bolsonaro. Em setembro, ela chegou a dizer que gostaria de colocar o nome do filho que espera de Bolsonaro.

Em contraponto, há artistas saudosos do ex-presidente Lula (PT) e que gostariam que ele retomasse suas funções no Planalto a partir de janeiro de 2023. Um dos casos é o da cantora Pabllo Vittar, 28, que, em entrevista à revista Elle, disse que usaria sua força para que ele ganhe as eleições.

Outro exemplo é o ator José de Abreu, 75. Eleitor de Lula, ele defende o retorno do petista à Presidência e diz que pensa até em entrar para a política para ajudá-lo. Em entrevista à Folha, revelou que abriria mão da carreira artística e do que mais ama "para ajudar Lula a reconstruir o Brasil e Freixo a reconstruir o Rio de Janeiro".

O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) também tem apoiadores famosos. O ator Carlos Vereza, 82, defende a candidatura do ex-ministro e afirmou que ele é "a única via". "Peço ardentemente que, a partir de 2022, tenhamos na Presidência da República uma biografia, um homem íntegro, o eterno juiz do povo desse país, o juiz Sergio Moro", escreveu nas redes.