Pabllo Vittar é nova voz de navegação do Waze

Pabllo Vittar é nova voz de app que ajuda motoristas a dirigirem rumo ao destino final Crédito: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar agora pode te acompanhar pelas ruas das cidades. Pelo menos, a sua voz inconfundível. A cantora é a nova voz de navegação do Waze, aplicativo de GPS e seus comandos ajudam os motoristas a dirigirem rumo ao destino final.

Pabllo dá os comandos usando seus bordões mais conhecidos. "Estamos prontos para rodar. Aliás, rodar, rebolar, bater muito cabelo, ouviu meu amor", diz ao iniciar a viagem. Ao mostrar um caminho, ela não deixa de elogiar o usuário: "Mantenha-se à direita. Você dirige bem, hein, mona? Tô bege".

É possível ainda trocar seu humor no aplicativo para "Deslumbrante" e trocar o ícone do carro comum pelo "TropiCar", em homenagem ao álbum mais recente da artista, "Batidão Tropical Vol. 2". A ação é uma homenagem ao mês do orgulho LGBTQIA+. Pabllo já participou de outras campanhas recentemente, em comemoração à data.

A função já está disponível no aplicativo do Wase. Para habilitar, é preciso seguir estes passos: