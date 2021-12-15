Pabllo Vittar comemora 5 anos de carreira com show inspirado em k-pop; assista

Como a própria Pabllo Vittar adiantou, o show em comemoração aos cinco anos de carreira estava em outro nível. "I Am Pabllo" foi exibido nesta terça-feira (14), no TNT e simultaneamente no YouTube do canal pago e da cantora. Nele, a cantora revisitou os principais hits e a trajetória que a levou a ser uma das drag queens mais influentes do mundo.
20 bailarinos acompanharam Pabllo no show que contou ainda com referências ao K-pop. Entre as músicas que entraram no set list estão "Open Bar", do seu primeiro single, canções do primeiro álbum de estúdio, como "Vai Passar Mal" (2017), até músicas do álbum "Batidão Tropical", lançado em junho, e singles recentes como "Bandida", em parceria com Pocah, e "Number One", colaboração com Rennan da Penha.
"Ouso dizer que no Brasil ninguém fez nada parecido. E não vai fazer tão cedo, porque foi preciso muito empenho. Foram meses de ensaio, treinando voz, meu corpo e minha saúde também para aguentar. Esse é um projeto que me feliz muito feliz todo esse ano, porque eu tava há muito tempo parada, por conta da pandemia, e me empenhei muito", disse Pabllo à Folha de S. Paulo durante a coletiva de lançamento do show. Assista abaixo.