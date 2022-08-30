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Ozzy Osbourne deixará os EUA por causa da violência: 'Sou inglês. Quero voltar'

Músico confessa em entrevista estar cansado de ver pessoas serem mortas todos os dias
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 07:58

Ozzy Osbourne deixará os EUA por causa da violência
Ozzy Osbourne deixará os EUA por causa da violência Crédito: Reuters/Folhapress
Após passar décadas no Golden State, Ozzy Osbourne está pronto para deixar os Estados Unidos com a família. O músico e a mulher, Sharon Osbourne, estão voltando para a residência em Buckinghamshire, no Reino Unido, depois de passar mais de 20 anos morando em Los Angeles. Ozzy revelou, em entrevista ao The Observer, que a decisão foi tomada por medo de tiroteios em massa, bastante comuns onde mora.
"Estou farto de pessoas serem mortas todos os dias. Deus sabe quantas pessoas foram baleadas em tiroteios em escolas. E houve aquele tiroteio em massa em Las Vegas naquele show É uma loucura", declarou Osbourne, que teve sua vida na Califórnia documentada no reality show da MTV The Osbournes, no início dos anos 2000. Ele também observou que não queria morrer nos Estados Unidos: "Sou inglês. Quero voltar".
Sharon Osbourne disse que "a América mudou tão drasticamente" e ressaltou também que "não há nada unido nisso".
Houve mais de 440 tiroteios em massa em 2022, de acordo com o Gun Violence Archive, que atualizou os dados nesta segunda-feira, 29. O tiroteio em massa em Las Vegas que Osbourne se referiu ocorreu em 2017 e matou 58 pessoas, e continua sendo o mais mortal da história dos Estados Unidos.
Ozzy Osbourne deu uma razão diferente para querer sair dos Estados Unidos para o jornal Mirror, no início deste ano. Em março, o tabloide do Reino Unido informou que o músico afirmou que "o imposto está ficando alto demais" e que, embora sentisse falta de Los Angeles, ele não queria continuar pagando os impostos atuais para permanecer no país.
Ainda de acordo com o Observer, os Osbourne retornarão ao Reino Unido em fevereiro. Ozzy continuará fazendo música e seu novo álbum solo, Patient Number 9, gravado enquanto enfrentava vários problemas crônicos de saúde, incluindo a doença de Parkinson, será lançado em 9 de setembro.

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