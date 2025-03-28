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Acusação

Otávio Mesquita se pronuncia após acusação de estupro por ex-assistente de palco do The Noite

Juliana Oliveira, ex-produtora do SBT, abriu uma representação criminal envolvendo um programa de 2016
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Março de 2025 às 08:22

Otávio Mesquita lamenta a confusão e diz que vai buscar reparações na Justiça
Otávio Mesquita lamenta a confusão e diz que vai buscar reparações na Justiça Crédito: Reprodução/TV Cultura
O apresentador Otávio Mesquita, 65, se pronunciou na noite desta quinta-feira (27) sobre a denúncia do Ministério Público de São Paulo por estupro. A ex-assistente de palco do programa The Noite, do SBT, Juliana Oliveira, o acusa de toques não consensuais durante a gravação de uma entrevista na atração com Mesquita e Danilo Gentili, em abril de 2016.
Segundo a denúncia, as imagens e a transcrição dos diálogos da atração mostram que Mesquita tocou nos seios e nas partes íntimas de Juliana, mesmo ela tentando se esquivar e demonstrando contrariedade com a situação. A defesa da ex-assistente afirma na ação que a lei penal "considera que a prática de atos libidinosos mediante violência configura estupro ainda que não haja penetração".
Juliana Oliveira: ex-assistente de palco de Danilo Gentili deixa SBT após 11 anos
Juliana Oliveira: ex-assistente de palco de Danilo Gentili deixa SBT após 11 anos - Reprodução/Instagram Crédito: Reprodução/Instagram
Mesquita, que recentemente passou angioplastia (procedimento médico que desobstrui artérias coronárias, permitindo que o sangue flua melhor para o coração), se defendeu da representação criminal e disse estar surpreso com a acusação de estupro. "Demorei para entender do que se tratava e percebi que esta denúncia era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Gentili. Tudo ali tinha sido combinado de uma maneira informal", começou, lembrando que o episódio ocorreu há quase 10 anos. "Nesse período todo, não houve nenhum registro de desagravo ou reclamação", ressaltou o apresentador.
Ele lamentou a confusão e reforçou que vai buscar reparações na Justiça. "Tomarei as medidas para defesa da minha honra e também da minha família, porque, afinal de contas, minha ex-mulher na época estava na plateia com o meu filho. Como eu ia fazer uma bobagem dessa, né?"
Otávio Mesquita reconheceu que os tempos mudaram e ato/as carícias, o que chama de brincadeira pode, sim, ter sido indevida. "Sinto muito, se exagerei na brincadeira. Agora, vendo o vídeo com o olhar dos tempos atuais, sei que não repetiria isso, né? Naquela época, podia brincar muito, mas enfim... A distância entre o que aconteceu no palco e um estupro é gigantesca."

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