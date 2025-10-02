Famosos

Otávio Mesquita pede retratação de Juliana Oliveira por acusação de assédio sexual

Pedido foi feito em ação movida contra ela; OUTRO LADO: Defesa de Juliana não se pronuncia

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10:14

Otávio Mesquita lamenta a confusão e diz que vai buscar reparações na Justiça Crédito: Reprodução/TV Cultura

O apresentador Otávio Mesquita fez um novo pedido na ação judicial que move contra Juliana Oliveira. A ex-assistente de palco do The Noite, do SBT, o acusa de assédio sexual durante uma gravação do programa, em 2016.

Mesquita processou Juliana em abril e pediu R$ 50 mil por danos morais e calúnia. Agora, além da indenização, o apresentador solicitou que Juliana seja obrigada a se retratar das acusações nas redes sociais, caso ele ganhe a ação.

O objetivo é conseguir um pedido de desculpas formal sobre o assunto. Mesquita afirma que o dinheiro da indenização, caso ela seja determinada pela Justiça, será doado para uma instituição de caridade a ser escolhida por ele.

Para o apresentador, o pedido de desculpas de Juliana é primordial para que os fatos sejam esclarecidos. Vale lembrar que Juliana também está processando Mesquita e pede R$ 150 mil de indenização, como antecipou a coluna.

Ambas as ações correm na 11ª Vara Cível no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ainda não há previsão de julgamento. A defesa de Juliana não se pronunciou sobre o pedido.

Juliana Oliveira: ex-assistente de palco de Danilo Gentili deixa SBT após 11 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Mesquita segue com seu programa diário no SBT. Juliana só falou publicamente sobre o assunto uma vez, quando agradeceu o apoio que recebeu.

Juliana diz que procurou o SBT duas vezes e teve as queixas ignoradas. Nem sequer uma investigação mais profunda teria sido iniciada. A emissora da família Abravanel nega que tenha ignorado os relatos e afirma ter tomado todas as medidas que lhe cabiam no momento.

Em fevereiro de 2024, Juliana deixou o The Noite e foi para o Chega Mais, matinal exibido até novembro do ano passado. Ela saiu do SBT em fevereiro deste ano.

A violência sexual contra Juliana teria ocorrido em uma edição de 25 de abril de 2016 do The Noite, apresentado por Danilo Gentili. Convidado da atração, Mesquita ingressou no palco pelo teto, de ponta-cabeça, puxado por um cabo e ao som da música-tema do Batman.

Quando Juliana entrou para ajudá-lo a retirar os equipamentos de segurança, ele apalpou os seios dela e, de acordo com a representação, também a sua genitália. Depois, ao se desvirar, ele a prendeu com as pernas e simulou um ato sexual. Já de pé, ele a abraçou, a empurrou no sofá e voltou a fazer movimentos de conotação erótica. O episódio durou cerca de três minutos e foi ao ar.

Em uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo (MP-SP), Juliana acusa o apresentador de estupro. Mesquita diz se tratar de uma denúncia absurda. "Ela demorou nove anos e só fez isso agora porque foi demitida e está chateada", afirmou ele na ocasião, fazendo referência ao fato de que ela havia sido recém-desligada do SBT.

