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Oscar Schmidt diz que prefere 'programa melhor' a ver o irmão no BBB

Apesar de estar feliz pela ascensão do apresentador Tadeu Schmidt, o ex-jogador de basquete Oscar diz que prefere ver "programa melhor" do que o Big Brother Brasil 22 (Globo), reality comandado pelo irmão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 13:08

Oscar Schmidt
Oscar Schmidt disse que raramente assiste ao reality comandado pelo irmão. Crédito: Reprodução @Oscarschmidt14
Apesar de estar feliz pela ascensão do apresentador Tadeu Schmidt, o ex-jogador de basquete Oscar diz que prefere ver "programa melhor" do que o Big Brother Brasil 22 (Globo), reality comandado pelo irmão.
"Não assisto, não. Raramente, para ver meu irmão. É o tipo de programa que eu não gosto, gosto de programa melhor", disse ele em entrevista ao canal de Luciana Liviero no YouTube.
"Eu assisto muito ao National Geographic, onde tem o Richard Rasmussen e os animais. Prefiro ver esse tipo de programa que é um documentário dos animais, animais não estão pensando em fama", emendou ele.
Recentemente, Tadeu falou nas redes sociais sobre o início de sua carreira e comparou sua trajetória à do irmão, Oscar, que é um dos grandes nomes do basquete brasileiro.
"Tenho 47 anos, e quase 25 anos de carreira. Mas antes mesmo de a minha carreira começar, eu sabia que precisava ser quem eu sou. Imagina! Sendo irmão de um herói nacional, eu precisava muito ser eu mesmo. Levei isso como lição para minha vida", começou a publicação.
"E hoje parte do que sou é incentivar minhas filhas, minha família, meus amigos e também os brothers e sisters da casa a serem o que são de verdade. Acho que essa é a chave! Mostrar pro mundo quem você é de verdade!", completou o jornalista.

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