Famosos

Oruam é seguido por Drake no Instagram e mostra conversa com o rapper

Oruam postou nos stories que havia sido seguido pelo rapper. Drake demonstra apoio ao brasileiro. "Orando por você, amo a sua música"

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:03

Drake e Oruam podem lançar feat e até se apresentarem juntos no Brasil Crédito: Reprodução Instagram @oruam @ champagnepapi

Oruam postou nos stories a notificação de que havia sido seguido pelo rapper. "Mãe disse que o mundo ia saber meu nome", escreveu na publicação.

Depois, ele mostrou um print de uma conversa com Drake. Nas mensagens privadas, o rapper gringo responde ao story de Oruam com um emoji de cabra - em inglês, "goat", que também é abreviação para "o melhor de todos os tempos".

Em seguida, Drake demonstra apoio ao brasileiro. "Orando por você, amo a sua música", diz.

Oruam expressa sua admiração pelo rapper. "Deus é Deus, só alcançar você já é uma grande vitória, irmão. Nunca achei que conseguiria. Um dia vou fazer uma parceria com você, do Rio para o mundo", escreveu.

Drake topa o feat e relembra o fiasco no Lollapalooza. "Sim, e podemos nos apresentar no Brasil. Estou devendo isso, porque da última vez os produtores estragaram o meu show", disse. Drake cancelou sua apresentação na edição de 2023 do festival horas antes do horário em que subiria ao palco.

Este vídeo pode te interessar