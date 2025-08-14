Famosos

Noiva de Oruam descreve primeira visita ao rapper na prisão

A influenciadora revelou o estado do artista na cadeia e se disse "aliviada"

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:27

Noiva de Oruam descreve primeira visita ao rapper na prisão Crédito: Reprodução Instagram @feuvalenca

Fernanda Valença, noiva de Oruam, realizou a primeira visita ao rapper desde que ele foi preso. A influenciadora esteve nesta quarta-feira (13) no presídio de Bangu 8, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para reencontrar o companheiro.

Emocionada, Valença compartilhou com seus seguidores no Instagram detalhes do encontro. "Hoje eu fui encontrar o Mauro, finalmente. Eu estou muito mais aliviada. Mauro está bem, dentro da medida do possível. Está se cuidando, se alimentando. Acho que, pra gente que ama, a maior preocupação é essa. E nunca tira sorriso do rosto, nunca deixa de sorrir", contou Fernanda.

Segundo ela, o momento foi marcado por proximidade e afeto. "Oramos, almoçamos, não nos desgrudamos. Ficamos brincando com as crianças, desenhando e conversamos muito com elas. Estou toda rabiscada, até Mauro rabiscou com caneta nas minhas tatuagens. Ele mandou um beijo para vocês, mandou dizer que ama vocês", completou.

Oruam está preso desde 22 de julho e responde por sete crimes. Entre eles, tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça, dano qualificado e desacato. No fim do mês passado, ele também se tornou réu por tentativa de homicídio contra policiais do Rio de Janeiro.

