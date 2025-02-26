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Oruam é alvo de busca e apreensão após fazer disparo com arma em SP, diz polícia

Polícia encontra foragido na casa de rapper; "Vou falar o quê?", diz músico a jornalistas na Cidade da Polícia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 08:21

Oruam é alvo de busca e apreensão nesta quarta-feira (26)
Oruam é alvo de busca e apreensão nesta quarta-feira (26) Crédito: Reprodução/TV Globo
O rapper Oruam é alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (26). Durante o cumprimento dos mandados em sua residência, localizada no Joá, zona oeste do Rio, os policiais encontraram e recapturaram um foragido da Justiça por organização criminosa. A identidade do detido não foi divulgada.
A reportagem tenta contato com os advogados do artista. Indagado sobre o motivo de ter um foragido em sua casa e se gostaria de dar uma declaração, ele disse: "Vou falar o quê?". A afirmação foi dada pelo músico no momento em que entrava na Cidade da Polícia.
A ação da polícia ocorre devido a um suposto disparo de arma de fogo que o rapper teria feito de forma aleatória em um condomínio em São Paulo no final do ano passado, "colocando em risco a integridade de diversas pessoas", segundo a polícia. Pelo ocorrido, ele foi indiciado pelo crime de disparo de arma de fogo.
A investigação é conduzida pela DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), que cumprem mandados de busca e apreensão contra Oruam e sua mãe, Márcia Nepomuceno. As ordens foram expedidas pela Justiça de Santa Isabel (SP), após investigações apontarem que o rapper teria feito um disparo no dia 16 de dezembro em um condomínio em Igaratá (SP). Com isso, a Justiça determinou a busca da arma utilizada
Oruam divulga novo álbum após ser preso
Oruam divulga novo álbum após ser preso Crédito: Reprodução/Instagram/@oruam
Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola 9 mm na casa de Oruam, além de armamento de airsoft e simulacros. Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação se essa era a arma usada no disparo em São Paulo.
Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, adotou esse pseudônimo ao inverter a grafia de seu primeiro nome. Ele é filho de Marcinho VP, condenado por assassinato, formação de quadrilha e tráfico de drogas, considerado pela polícia e promotoria o principal líder do Comando Vermelho. O rapper também possui uma tatuagem em homenagem ao pai e ao traficante Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes.

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