Oruam é alvo de busca e apreensão após fazer disparo com arma em SP, diz polícia

Oruam é alvo de busca e apreensão nesta quarta-feira (26) Crédito: Reprodução/TV Globo

O rapper Oruam é alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (26). Durante o cumprimento dos mandados em sua residência, localizada no Joá, zona oeste do Rio, os policiais encontraram e recapturaram um foragido da Justiça por organização criminosa. A identidade do detido não foi divulgada.

A reportagem tenta contato com os advogados do artista. Indagado sobre o motivo de ter um foragido em sua casa e se gostaria de dar uma declaração, ele disse: "Vou falar o quê?". A afirmação foi dada pelo músico no momento em que entrava na Cidade da Polícia.

A ação da polícia ocorre devido a um suposto disparo de arma de fogo que o rapper teria feito de forma aleatória em um condomínio em São Paulo no final do ano passado, "colocando em risco a integridade de diversas pessoas", segundo a polícia. Pelo ocorrido, ele foi indiciado pelo crime de disparo de arma de fogo.

🚨 Oruam acaba de ser PRESO em flagrante por dar abrigo a um traficante que estava foragido da Justiça por crim3 organizado. pic.twitter.com/KZPMe5sQfx — QG do POP (@QGdoPOP) February 26, 2025

A investigação é conduzida pela DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), que cumprem mandados de busca e apreensão contra Oruam e sua mãe, Márcia Nepomuceno. As ordens foram expedidas pela Justiça de Santa Isabel (SP), após investigações apontarem que o rapper teria feito um disparo no dia 16 de dezembro em um condomínio em Igaratá (SP). Com isso, a Justiça determinou a busca da arma utilizada

Oruam divulga novo álbum após ser preso Crédito: Reprodução/Instagram/@oruam

Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola 9 mm na casa de Oruam, além de armamento de airsoft e simulacros. Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação se essa era a arma usada no disparo em São Paulo.