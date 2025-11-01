Despedida

O conselho que William Bonner deu a Tralli em entrevista antes de seu último 'Jornal Nacional'

William Bonner, que se despediu do Jornal Nacional e deu um conselho ao substituto César Tralli

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 09:22

William Bonner deu um conselho ao substituto César Tralli Crédito: Joao Cotta/ TV Globo

William Bonner, que se despediu nesta sexta-feira, 31, do Jornal Nacional, deu um conselho ao substituto César Tralli, que assume o telejornal da Globo na segunda-feira, 3.

Em entrevista ao jornal O Globo, o apresentador de 61 anos disse: "[A sugestão] É muito simples: entregue-se. Porque o JN e a nossa profissão são muito absorventes. E o Tralli é um exemplo de alguém cuja entrega já rendeu frutos inequívocos", apontou ele.

"O Jornal Nacional só vai tornar mais evidente o quanto a gente entrega, porque tem um alcance maior. Mas o Tralli não tem nada a aprender comigo. A gente tem que aprender com o que está à nossa volta o tempo todo. É uma atividade muito bacana. Você é o ponto final da fábrica. Você entrega para o público uma reportagem que foi o trabalho de 25, 40, às vezes 80 pessoas", complementou.

A partir de 2026, Bonner vai atuar no Globo Repórter. A dança das cadeiras dos âncoras dos telejornais da Globo começou na quinta-feira, 30. Tralli apresentou, pela última vez, o Jornal Hoje, atração que agora será comandada por Roberto Kovalick, que por sua vez será substituído por Tiago Scheuer no Hora 1.

