Nutricionista capixaba se casa com deputado ex de Carla Diaz em Pedra Azul

Deputado federal, Felipe Becari (SP) oficializou a união com a modelo Thais Guisso no último fim de semana

O deputado federal Felipe Becari (SP), ex-noivo da atriz Carla Diaz, oficializou a união com a nutricionista e modelo Thais Guisso no último fim de semana. A cerimônia aconteceu em clima de luxo e romantismo em uma pousada em Pedra Azul, em Domingos Martins. Grávida, a noiva está à espera de uma menina, primeira filha do casal.>

Felipe Becari ganhou notoriedade fora da política ao se relacionar com Carla Diaz, atriz conhecida por novelas e reality shows. O casal começou a namorar no fim de 2021 e ficou noivo em novembro de 2022. Após um breve término em junho de 2023 e uma tentativa de reconciliação no fim do mesmo ano, eles colocaram ponto final na relação em fevereiro de 2024.>