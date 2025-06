Televisão

Sucesso de 2016 ganha sequência: Êta Mundo Melhor! estreia nesta segunda (30)

Nova novela das seis terá nomes como Larissa Manoela, Jeniffer Nascimento e Sergio Guizé; TV Gazeta esteve na festa de lançamento

Publicado em 25 de junho de 2025 às 14:49

‘Êta Mundo Melhor!' é lançada em São Paulo Larissa Manoela (Estela) Crédito: Globo/ Edu Lopes

O clima leve e nostálgico de “Êta Mundo Melhor!” está pronto para chegar com tudo na próxima segunda-feira (30), na tela da TV Gazeta. Durante o evento de lançamento da nova novela das seis da TV Globo, a capital paulista - cenário de boa parte da trama - foi o palco escolhido para reunir elenco, autores, diretores e convidados. >

Criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a trama parte do desfecho de ‘Êta Mundo Bom!’, exibida em 2016. A celebração, que aconteceu na última semana, transportou todos para o universo da produção, ambientada entre a cidade e o campo no final dos anos 1940. E claro, a TV Gazeta estava por lá, na figura do apresentador Will Loyola. >

O apresentador Will Loyla com Elizabth Crédito: Will Loyola/TV Gazeta

Uma das grandes atrações da noite foi o show de Roberta Miranda, que dividiu o palco com Jeniffer Nascimento - a nova protagonista da novela - para cantar “Telefone Mudo”. A atriz, que interpreta Dita, celebrou sua personagem: "Dita é doce, sonhadora e determinada. Vai do drama à comédia, e realiza seu grande sonho: se tornar uma rainha do rádio. Essa novela mostra que podemos ser o que quisermos".>

O evento ainda reuniu referências à mansão do protagonista e ao sítio de Cunegundes (Elizabeth Savala), e contou com dançarinos, figurinos de época, além de estações temáticas com comidas típicas como pastel, bauru, quindim e até shots de cachaça artesanal. >

>

Sérgio Guizé também comemorou o reencontro com Candinho, dez anos após a primeira exibição. “Hoje me sinto mais preparado. O personagem amadureceu, e eu também. A história traz novas aventuras e um elenco afiadíssimo”.>

A diretora artística Amora Mautner elogiou a parceria com os autores e exaltou a equipe envolvida. “Admiro demais o Walcyr e estou animada com essa história feita por um time de gênios. É uma novela feita com muito amor”, disse.>

Dita (Jeniffer Nascimento) e Candinho (Sergio Guizé). Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

Outra novidade no elenco é Larissa Manoela, que interpreta a enfermeira Estela. “É uma personagem cheia de camadas: generosa, focada no trabalho, mas também cheia de mistérios. Espero que o público se envolva com ela”.>

Além de Sergio Guizé, Jeniffer Nascimento e Larissa Manoela, o elenco traz nomes como Elizabeth Savala, Ary Fontoura, Marcos Caruso e mais. A direção geral é de João Paulo Jabur, com direção artística de Amora Mautner e produção executiva de Lucas Zardo. A supervisão de gênero é de José Luiz Villamarim.>

