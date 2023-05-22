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Eterna

Novo livro de Rita Lee, que chega às livrarias, descreve a última batalha da cantora

‘Rita Lee: Outra Biografia’ narra a ‘montanha russa’ emocional vivida por ela e pela família durante a luta contra uma doença persistente e traiçoeira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 11:58

Rita Lee
Rita Lee Crédito: Reprodução roberto_de_carvalho
São os últimos dias de Rita Lee narrados por ela mesma que encontramos em Rita Lee: Outra Biografia, livro que a Editora Globo lança nesta segunda-feira, 22, Dia da Santa Rita de Cássia, conforme era a vontade da cantora. Em sua última batalha, Rita enfrentou uma doença persistente, traiçoeira, imprevisível. Diagnosticada com um tumor no pulmão em plena pandemia, depois de se vacinar contra a covid-19, a cantora sentiu desconfortos respiratórios e foi fazer exames. O que ela descobriria ali iria transformar sua vida, levá-la a angústias, reflexões profundas e encerrar o grande espetáculo de sua vida de 75 anos no último dia 8 de maio.
Entre idas e vindas ao Hospital Albert Einstein de São Paulo para realizar mais exames e sessões de rádio e de quimioterapia, Rita decidiu escrever sobre o que estava vivendo. Com o mesmo estilo desenvolvido para sua autobiografia, lançada em 2016, que a possibilitou fazer delações e confissões das mais íntimas usando o verniz do bom humor e do auto sarcasmo, a autora passou a dar sua versão sobre caminhar na linha fina que a separava da morte.
O mais devastador dos reveses foi vivido por Rita e sua família quando, depois de comemorarem a vitória pela remissão total do câncer no pulmão, os médicos descobriram que a doença havia migrado. Segundo fontes ligadas à família, a sensação de todos neste momento foi de que, depois de um breve respiro de alívio, o chão voltasse a se abrir. O retorno da doença não foi divulgado, e muitos noticiaram que Rita estava voltando ao hospital para fazer exames de acompanhamento da doença.
Ate onde Rita deve abrir os detalhes de seus últimos dias, o livro que chega às lojas nesta segunda vai revelar. Conversas com quem já leu os originais comprovam que não será uma publicação com "chororô" nem nada que se pareça com autoajuda. Essa não seria Rita Lee.
As únicas palavras da cantora sobre o lançamento foram escritas em um post feito no dia do anúncio oficial do livro: "quando decidi escrever Rita Lee: Uma Biografia, em 2016, o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vida besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica",
  • Rita Lee: Outra Biografia
  • Autora: Rita Lee
  • Editora: Globo (192 págs.; R$ 64,90; R$ 44,90 o e-book)

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