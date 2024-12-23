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Caiu na risada

No SBT, menino agradece à Globo e Patrícia Abravanel protesta

O menino contextualizou dizendo que a Globo Livros é uma das editoras que publica a obra de Mauricio de Sousa.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 18:55

Patrícia Abravanel
Patrícia Abravanel se divertiu com a  participação de um menino de 8 anos Crédito: Reprodução @Patríciaabravanel
No último domingo, 22, um menino de 8 anos participou do quadro Portinha da Esperança, do Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel. Fã da Turma da Mônica, ele queria uma coleção de gibis com os personagens e Mauricio de Sousa.
Na conversa com a herdeira de Silvio Santos, o garoto, muito empolgado, disse: "Eu amo vocês, Brasil. Eu te amo, Panini, Globo, Abril". A apresentadora se espantou e reagiu: "Globo?, Rapaz!", o que arrancou gargalhadas da plateia.
O menino contextualizou dizendo que a Globo Livros é uma das editoras que publica a obra de Mauricio de Sousa. Patrícia respondeu: "Ah entendi'. Fala SBT, então, para eu ficar feliz também", pediu ela. "O SBT. Todas as emissoras. Eu amo vocês. Eu amo vocês, Brasil. Eu amo vocês, mundo", arrematou ele.

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