No SBT, menino agradece à Globo e Patrícia Abravanel protesta

Patrícia Abravanel se divertiu com a participação de um menino de 8 anos Crédito: Reprodução @Patríciaabravanel

No último domingo, 22, um menino de 8 anos participou do quadro Portinha da Esperança, do Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel. Fã da Turma da Mônica, ele queria uma coleção de gibis com os personagens e Mauricio de Sousa.

Na conversa com a herdeira de Silvio Santos, o garoto, muito empolgado, disse: "Eu amo vocês, Brasil. Eu te amo, Panini, Globo, Abril". A apresentadora se espantou e reagiu: "Globo?, Rapaz!", o que arrancou gargalhadas da plateia.